Zahl der Arbeitslosen in Deutschland sinkt im November leicht

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im November im Vergleich zum Vormonat um 1000 auf 2,606 Millionen gesunken. Das seien allerdings 172 000 mehr als im November 2022, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote betrug im November 5,6 Prozent nach 5,7 Prozent im Oktober./dm/DP/jha

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer