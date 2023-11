Studie zum Mobilfunkmarkt in Westeuropa Jeder vierte Vertrag beinhaltet 5G (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Der Anteil der 5G-Mobilfunkverträge in Westeuropa steigt laut Ericsson

Mobility Report bis Ende 2023 auf 25 Prozent.

- Damit hält Westeuropa den Anschluss an die Top-Märkte Nordamerika (61

Prozent), Nordostasien (41 Prozent) und die Region des Golfkooperationsrates

(34 Prozent), liegt aber weiterhin nur auf Platz 4.

- Ein großes Potenzial für Europa liegt beim Ausbau des Frequenzspektrums im 5G

Mittelband - eine Grundkomponente zur Einlösung des 5G-Kundenversprechens.



Ericsson (NASDAQ: ERIC) veröffentlicht heute die neue Ausgabe des Ericsson

Mobility Report - eine Studie rund um die Entwicklung des weltweiten

Mobilfunkmarktes. Die Expertinnen und Experten prognostizieren, dass der Markt

für 5G-Verträge in Westeuropa und in der Welt stark weiterwachsen wird. Sie

sehen aber auch ungenutzte Ausbaupotenzial im Bereich des

Mittelband-Frequenzbereichs (Mid Band; 1-6 GHz, aktuell hauptsächlich rund um

3,5 GHz), insbesondere in Europa.