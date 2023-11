Seite 2 ► Seite 1 von 2

Langenfeld (ots) - In einer Welt, in der die Komplexität des Rechts- undSteuersystems kontinuierlich zunimmt, ist es für Stifter unerlässlich, auf eineBeratung zu setzen, die sowohl im Stiftungsrecht als auch im Steuerrechttiefgreifendes Wissen bietet. Davon ist Sascha Drache, Experte fürStiftungsrecht, überzeugt. Warum Stiftungsberater und Steuerberater Hand in Handarbeiten sollten, erfahren Sie hier.Das Potenzial, mit einer Stiftung nicht nur einen positiven Beitrag zurGesellschaft zu leisten, sondern auch langfristig das eigene Vermögen vorunternehmerischen Risiken und staatlichem Zugriff zu schützen, ist enorm.Während das Vermögenswachstum durch Stiftungen früher nur wenigen Menschenbekannt war, erleben wir heute einen regelrechten Stiftungsboom. Mit dersteigenden Nachfrage an Stiftungsgründungen treten viele Dienstleister auf denMarkt, die nicht ausreichend mit der Materie vertraut sind. Entsprechend wichtigist es, bei der Auswahl von Stiftungsangeboten besonders aufmerksam zu sein."Steuerlich betrachtet genießen Stiftungen unter bestimmten Bedingungenbesondere Privilegien - darunter die Befreiung von der Gewerbesteuer,Erbschafts- beziehungsweise Schenkungssteuer oder Körperschaftsteuer", erklärtSascha Drache, Experte für Stiftungsrecht. "Diese steuerlichen Anreize bleibenden meisten anderen Rechtsformen verwehrt. Um sie optimal nutzen zu können,braucht es allerdings eine gezielte Steuer- und Governance-Strategie.""Die Gründung und Verwaltung einer Stiftung setzt nicht nur eine sorgfältigePlanung, sondern auch ein umfassendes Verständnis der rechtlichen undsteuerlichen Rahmenbedingungen voraus", fährt Sascha Drache fort. "Einequalifizierte Beratung durch einen Experten ist daher nicht nur wünschenswert,sondern unerlässlich für den Erfolg der Stiftungsarbeit. Am besten arbeitenStiftungsberater und Steuerberater in diesem Kontext Hand in Hand, um zugewährleisten, dass die Stiftung auf einem soliden Fundament errichtet wird."Der Experte bewegt sich seit Jahren im Stiftungsrecht und gilt gemeinhin als derdeutsche Stiftungspapst. Mit seiner Beratung im Bereich Stiftungsgründungbegleitet er seine Klienten durch den gesamten Gründungsprozess, umsicherzustellen, dass der Aufbau und Schutz ihres Vermögens langfristiggesichert sind.Vorteile einer integrierten BeratungIn der stetig komplexer werdenden Welt des Rechts- und Steuersystems ist einefundierte Beratung für Stifter entscheidend. Denn die Gründung und Verwaltungeiner Stiftung erfordert sowohl im Stiftungsrecht als auch im Steuerrechttiefgehendes Wissen. Verschiedene Rechtsbereiche müssen präzise aufeinander