EZB wählt mögliche Themen für künftige Euro-Banknoten aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Künftige Euro-Banknoten könnten Abbildungen von Flüssen und Vögeln oder aus der europäischen Kultur zieren. Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) wählte diese mögliche Themen für die künftigen Euro-Scheine aus, wie die Notenbank am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Vorausgegangen waren zwei Umfragen, bei denen die Menschen in Europa aus einer Vorauswahl von sieben Themen ihre Favoriten nennen konnten.

Bei der im Auftrag der EZB im Sommer durchgeführten Umfrage mit 23 377 Teilnehmern war das Thema "Europäische Kultur" mit 21 Prozent am beliebtesten, gefolgt von "Flüsse: Wasser des Lebens in Europa" (18 Prozent) und "Vögel: frei, widerstandsfähig, inspirierend" (17 Prozent). Bei einer parallel online erfolgten Befragung, an der sich 365 000 Bürgerinnen und Bürger beteiligten, waren die drei Themen ebenfalls die Favoriten, wenn auch in unterschiedlicher Reihenfolge.