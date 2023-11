dynaCERT erhält über 2.900.000 $ durch Zeichnung von erster Tranche seiner nicht vermittelten Privatplatzierung

Toronto (Ontario) – (30. November 2023) / IRW-Press / - dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQX: DYFSF) (FWB: DMJ) („dynaCERT“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es Zeichnungen für eine erste Tranche von 19.338.554 Einheiten im Wert von 2.900.783 $ seiner nicht vermittelten Privatplatzierung (das „Angebot“) von bis zu 40.000.000 Einheiten erhalten hat, die bereits am 16. Oktober 2023 bekannt gegeben wurde. Jede Einheit (eine „Einheit“) wird zu einem Preis von 0,15 $ pro Einheit bei einer maximalen Gesamtzeichnung von 6.000.000 $ angeboten. Alle Dollar-Werte sind in kanadischen Dollar angegeben.

Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem halben (1/2) Aktienkauf-Warrant (ein „Aktienkauf-Warrant“). Jeder ganze Warrant (ein „Warrant“) kann jederzeit innerhalb eines Zeitraums, der mit dem Abschluss des Angebots (das „Abschlussdatum“) beginnt und 36 Monate danach endet, zu einem Preis von 0,20 $ pro Warrant ausgeübt werden, um eine (1) Stammaktie zu erwerben.

Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt nach dem Datum, das vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum liegt, der Schlusskurs der Stammaktien an der Toronto Stock Exchange während eines Zeitraums von zehn (10) aufeinanderfolgenden Handelstagen über 0,35 $ pro Stammaktie liegt, kann das Unternehmen die Inhaber der Warrants darüber informieren, und in diesem Fall wird das Verfalldatum der Warrants auf den 30. Tag nach dem Datum einer solchen Benachrichtigung durch das Unternehmen vorverlegt.

Das Angebot wird Käufern (i) in allen Provinzen Kanadas gemäß den verfügbaren Ausnahmeregelungen für Privatplatzierungen, (ii) in den USA auf Grundlage von Privatplatzierungen gemäß den verfügbaren Ausnahmeregelungen von den Registrierungsanforderungen im Rahmen des United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung sowie (iii) in ausländischen Rechtsprechungen, die mit dem Unternehmen gemäß den verfügbaren Prospekt- oder Registrierungsausnahmen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen vereinbart werden könnten, zum Kauf angeboten.