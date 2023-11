Lidls Schweine-Horror Kannibalismus, Leid und Verwesung bei spanischem Lidl-Lieferanten (FOTO)

Berlin (ots) - Es handelt sich um einen der schlimmsten Fälle dokumentierter

Tierquälerei in Spanien: Die Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt hat

Rechercheaufnahmen aus einer Schweinefarm in Nordspanien veröffentlicht. Sie

scheinen wie aus einem Horrorfilm: entstellte, sterbende und blutende Tiere, die

bei lebendigem Leib gegessen werden, dazu überall verwesende Körper, Ratten,

Maden und Fliegen. Tiere aus diesem Betrieb endeten in einem Schlachthof, von

dem aus deutsche Lidl-Märkte regelmäßig im Rahmen der "spanischen Wochen" mit

Salami-Produkten beliefert werden.



Die veröffentlichten Bilder (https://www.youtube.com/watch?v=jl8rGmvSQXA)

stammen von der spanischen Tierschutzorganisation Animal Welfare Observatory

(AWO). Sie wurden zwischen Juni und September 2023 in einem Zucht- und

Mastbetrieb in der Gemeinde Quintanilla del Coco, Burgos aufgenommen. Der

Betrieb besteht aus fünf Ställen mit insgesamt rund 5.000 Schweinen und ist mit

dem "Animal Welfair"-Zertifikat (https://www.animalwelfair.com/en/)

ausgezeichnet. Die Schweine wurden bis mindestens September 2022 an einen

Schlachthof geliefert, dessen Hygienecode bei Lidl Deutschland zum Beispiel auf

Chorizo- und Salchichón-Salami der Eigenmarke "Sol & Mar" zu finden ist.

Vermutlich besteht diese Verbindung noch immer.