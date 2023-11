SMIRNOFF-INITIATIVE BELEBT SOZIALE VERBINDUNGEN DURCH KULTURELLE AKTIVITÄTEN IN DER GANZEN WELT

Einem kürzlich veröffentlichten Bericht zufolge haben 79 % der 18- bis 29-Jährigen das Gefühl, dass ihre emotionalen Bindungen heute schwächer sind als früher[2], und diese neue Initiative zielt darauf ab, das Gefühl der Trennung und Isolation auf der ganzen Welt zu bekämpfen. In mehr als 20 Ländern, darunter das Vereinigte Königreich, Kanada, Nordamerika, Mexiko, Brasilien, Irland, Indien und Australien, wird die Initiative lokale Gemeinschaften durch Aktivitäten, Partnerschaften und Veranstaltungen zusammenbringen, die sich auf die lokale Kultur und Leidenschaften wie Musik, Sport und Tanz stützen.

Untermauert werden diese Aktivitäten durch ein neues globales Kreativkonzept, Atomic, das diesen integrativen Ethos durch die spielerische Metapher „Das Leben ist wie ein Cocktail" zum Leben erweckt. Der Werbespot, der den Geist der Zusammengehörigkeit verkörpert und zuerst im Vereinigten Königreich veröffentlicht wird, zeigt eine vielfältige Gruppe von Menschen, die sich spontan in Blasen verwandeln, die sich vermischen, bevor sie sich wieder in die menschliche Form verwandeln und sich schließlich miteinander verbinden.

Im Vereinigten Königreich fördert Smirnoff die soziale Verbundenheit mit dem Schwerpunkt auf dem Abbau sozialer Barrieren durch eine neue langfristige Partnerschaft mit Sinéad Burkes Beratungsunternehmen für Barrierefreiheit und Inklusion, Tilting the Lens, und Stonegate, einem der größten britischen Gastgewerbekonzerne, um das gesellige Zusammensein zugänglicher zu machen.

Angeführt von einer Veranstaltung, die von den legendären Nachtleben-Künstlern Sink The Pink kuratiert wurde, fand gestern Abend, am 29. November, der Startschuss in London statt und wurde von dem Komiker Fats Timbo und dem Schauspieler Layton Williams moderiert. An diesem Abend traten Drag Syndrome, ein Kollektiv von fabelhaften Königen und Königinnen mit Down-Syndrom, zusammen mit einer Reihe von Künstlern auf, darunter das ehemalige Spice Girl Mel C.