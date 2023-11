Große Gala in Berlin Deutscher Immobilienpreis wird 2024 am 14. November vergeben

- Jetzt vormerken: Der Deutsche Immobilienpreis 2024 findet am 14. November als

Gala-Abend mit über 500 Gästen im Berliner Westhafen statt

- Der Award stellt besondere Leistungen aus der Immobilienbranche ins

Rampenlicht, die von einer neutralen Jury gewählt werden

- Bewerbungsphase startet im April, weitere Informationen unter

https://www.deutscher-immobilienpreis.de/



Der Deutsche Immobilienpreis kürt auch 2024 wieder die besten Immobilienprofis

des Landes. Der Branchen-Award wird in unterschiedlichen Kategorien in einer

stilvollen Gala am 14. November 2024 im Westhafen Event & Convention Center

(WECC) in Berlin verliehen. Unter der Leitung der bekannten Moderatorin Laura

Wontorra werden dann vor über 500 Gästen erneut herausragende Leistungen der

Immobilienbranche ausgezeichnet.