DAX nimmt auch die Hürde 16.000

Die für 11 Uhr anstehenden Inflationsdaten aus der Eurozone dürften im Großen und Ganzen die Tendenz einer deutlichen Abschwächung der Preissteigerungen von gestern aus den einzelnen Ländern inklusive Deutschlands bestätigen. Spannender sollten deshalb die am Nachmittag veröffentlichten persönlichen Konsumausgaben in den USA werden, einem der bevorzugten Indikatoren der US-Notenbank zur Beurteilung der Inflation. Hier droht bei den derzeit hohen Erwartungen an eine geldpolitische Wende eine Enttäuschung, die sich in Gewinnmitnahmen entladen könnte.

Vor dem Wochenende und zum Monatswechsel wäre auch ein typischer Abverkauf kein Grund zur Panik. Die Rally läuft weiter und die Chance auf höhere Kurse zum Jahresende ist aus rein technischer Sicht aktuell höher als das Risiko einer stärkeren Korrektur. Fundamental allerdings bleibt für die aktuelle Entwicklung des DAX nur ein Kopfschütteln übrig.

Zu viele Risiken angehäuft und zu viel Vertrauen der Investoren verspielt hat die Signa Gruppe rund um den bekannten österreichischen Investor Rene Benko. Das Unternehmen mit seinen vielen Tochtergesellschaften musste gestern Insolvenz anmelden. Ein weiterer großer Player am Immobilienmarkt wird damit von der Last der hohen Zinsen erdrückt. Viele Bankkredite dürften sicherlich mit vielen Immobilien abgesichert sein, aber allein diese Tatsache lässt eine gefährliche Spirale aus steigenden Zinsen und fallenden Preisen erkennen. Die Dominosteine fallen in der Branche derzeit sehr schnell, so schnell vielleicht, dass hier die nächste Finanzkrise bereits vor der Tür steht.