P2P-Stromhandel 2030 dena-Studie zeigt Potenziale eines dezentralen Energiesystems

Berlin (ots) - Die eigenen Solarmodule auf dem Dach, das E-Auto in der Garage

oder die neue Wärmepumpe im Eigenheim: Dezentrale Energiesysteme verlagern die

Energieerzeugung in die Nähe der Orte, an denen Energie verbraucht wird. Eine

neue Studie der Deutschen Energie-Agentur (dena) zeigt nun, dass anhand von

Peer-to-Peer (P2P)-Stromhandelsplätzen bis 2030 erhebliche Vorteile für

Verbraucher, Umwelt und Wirtschaft geschaffen werden können.



Das Future Energy Lab, ein Pilotierungs- und Vernetzungslabor der Deutschen

Energie-Agentur (dena), hat in Kooperation mit Fraunhofer FIT und

GridSingularity eine wegweisende Studie vorgelegt. Unter dem Titel "Das

dezentralisierte Energiesystem im Jahr 2030" untersucht die Studie einen

systemischen Bottom-up-Ansatz zur Marktintegration dezentraler Verbrauchs- und

Erzeugungseinheiten, insbesondere durch die Einführung von Peer-to-Peer

(P2P)-Stromhandelsplätzen.