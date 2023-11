Wirtschaft trotzt der Krise - mit einem starken Plus bei Forschung und Entwicklung

Berlin (ots) - Die Unternehmen in Deutschland haben ihre Ausgaben für Forschung

und Entwicklung im Jahr 2022 deutlich gesteigert - dem Angriffskrieg auf die

Ukraine und dem dritten Pandemiejahr zum Trotz. Dies zeigen die neuen Daten aus

der FuE-Erhebung, die der Stifterverband jährlich im Auftrag des

Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) durchführt. Auch das

Forschungspersonal wurde aufgestockt, insbesondere im hochqualifizierten

Bereich. Schließlich gab es auch ein Plus bei der Auftragsforschung - wenn auch

in einem geringeren Ausmaß als in den Vorjahren.



Die Corona-Pandemie hatte die FuE-Ausgaben der Unternehmen im Jahr 2020

einbrechen lassen. Doch inzwischen wird in den Unternehmen wieder auf dem

Vorkrisenniveau geforscht und entwickelt. Im Jahr 2022 investierten die

Unternehmen mit 81,8 Milliarden Euro acht Prozent mehr in selbst durchgeführte

Forschung und Entwicklung als noch ein Jahr zuvor. Die Ausgaben für

Forschungsaufträge an Externe erhöhten sich um 4,1 Prozent und betragen nun 27,6

Milliarden Euro.