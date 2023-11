Oracle APEX - the promising future of Oracle Forms?

Es wird sicherlich bis weit in die 2030iger auch Support für Oracle Forms geben,aber mit welcher Technologie realisieren Unternehmen heute ihre neuenIT-Projekte?Womit können Digitalisierungsstrategien bestritten, und womit mobile Anwendungenrealisiert werden?Diese und weitere Fragen werden im Webinar behandelt.Hierzu lädt die EMEA Oracle Usergroup Community (EOUC) am 4. Dezember 2023 um17:00 Uhr zu einem kostenlosen Webinar zu Oracle APEX und Forms ein.- Kann eine Oracle-Forms-Anwendung einfach auf Oracle APEX migriert werden?- Wie können Oracle-Forms-Anwendungen von Oracle APEX profitieren?- Wie könnte ein Projekt zur Ersetzung von Oracle Forms durch Oracle APEXaufgebaut werden und welche Punkte sind zu beachten?In einer kurzen Einführung von Oracle APEX liegt der Fokus auf der Architektursowie den Ähnlichkeiten und Unterschieden zu Oracle Forms. Anhand vonPraxisbeispielen werden Bereiche aufgezeigt, in denen Oracle-Forms-Anwendungendurch Oracle APEX ergänzt werden können und damit neue Geschäftsanforderungenerfüllen.Darüber hinaus soll über die Herangehensweise, Herausforderungen und Erfahrungenmit Migrationsprojekten von Oracle Forms zu Oracle APEX berichtet werden. DasGanze wird mit Projektbeispielen abgerundet werden.Referent und Geschäftsführer der Der IT-Macher GmbH, Mark Eichhorst begann 1992,sich mit der Softwareentwicklung mit Oracle Databases, Oracle Forms und OracleReports zu beschäftigen.Seither begleitete ihn der Oracle-Technologie-Stack in verschiedenen Funktionenseiner gesamten beruflichen Laufbahn - vom Software-Entwickler überSoftware-Architekt bis hin zum Management. Er ist Mitbegründer undGeschäftsführer der Firma "Der IT-Macher GmbH".Zur Webinar Anmeldung:https://ots.de/xmK1mIDer EOUC - Blog: https://blog.eouc.org/Pressekontakt:Der IT-Macher GmbHMichael KilimannKönigsdorfer Straße 2582515 Wolfratshausen+49 8171 998 93 97mailto:info@der-it-macher.dehttp://www.der-it-macher.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/121145/5661378OTS: Der IT Macher GmbH

Wolfratshausen (ots) - Diese Frage hat sich der IT-Macher bereits vor Jahren beantwortet. Der IT- Macher berichtet unter dem Motto, Oracle APEX - the promising future of Oracle Forms? in einem internationalen Webinar über seine Projekterfahrungen bei der Ablöse von Oracle Forms nach APEX. Für die weltweit tausenden Oracle Forms Kunden stellt sich in Bezug auf eine Langfristplanung die Frage, wo die Reise mit den meist individuell entwickelten Oracle Forms Anwendungen hingehen kann.

Oracle APEX - the promising future of Oracle Forms?

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer