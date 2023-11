Dr. James Tansey hält auf der von Armchair Trader in London (UK) ausgerichteten Investorenveranstaltung einen Keynote-Vortrag zum Thema Entwicklung der Kohlenstoffmärkte

VANCOUVER, BC, 30. November 2023 / IRW-Press / - Klimat X Developments Inc. („Klimat X“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: KLX) (FWB: Q1C), ein führender Anbieter von hochwertigen Emissionszertifikaten, die ausschließlich aus Aufforstungs- und Wiederaufforstungsprojekten stammen, die vom Unternehmen und seinen Stakeholdern erschlossen werden und sich in deren Besitz befinden, freut sich bekannt zu geben, dass Dr. James Tansey, CEO und Gründer des Unternehmens, am 30. November 2023 auf der Beyond the Channel-Veranstaltung für Investoren in London im Vereinigten Königreich (UK) einen Keynote-Vortrag mit dem Titel „The Evolution of the Carbon Markets and the Role of Nature Based Solutions to Fight Climate Change“ halten wird. „Es ist mir eine Ehre, vor dem Armchair Trader-Publikum bestehend aus erfahrenen Anlegern in London einen Vortrag zu halten. Ich freue mich darauf, einen wissenschaftlich fundierten Ausblick auf die Kohlenstoffmärkte und das Geschäft mit der Finanzierung von naturnahen Lösungen in einem außergewöhnlichen Umfang mit dem Ziel nachhaltiger Veränderungen zu geben“, so Tansey.