"Spannender sollten die am Nachmittag veröffentlichten persönlichen Konsumausgaben in den USA werden, einem der bevorzugten Indikatoren der US-Notenbank zur Beurteilung der Inflation", fügte Molnar hinzu. "Hier droht bei den derzeit hohen Erwartungen an eine geldpolitische Wende eine Enttäuschung, die sich in Gewinnmitnahmen entladen könnte."

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung an den europäischen Börsen ist auch am Donnerstag gut gewesen. Die Kursveränderungen hielten sich aber erneut in überschaubarem Rahmen. Der Leitindex EuroStoxx 50 stieg am Mittag um 0,25 Prozent auf 4381,59 Punkte. Der französische Cac 40 zog um 0,33 Prozent auf 7291,84 Zähler an, während der britische FTSE 100 um 0,51 Prozent auf 7461,20 Punkte kletterte.

