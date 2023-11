EnBW setzt auf SMATRICS als Generalunternehmer beim Ausbau der deutschlandweiten Schnellladeinfrastruktur

Wien (ots) - SMATRICS unterstützt mit seiner Generalunternehmer-Kompetenz bei

rund 110 der insgesamt über 1.000 EnBW-Schnellladestandorte. Alle Leistungen aus

einer Hand.



Die Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) setzt ihre ehrgeizigen Pläne für den

Ausbau der deutschlandweiten Schnellladeinfrastruktur konsequent fort und hat

Ende September als erstes Unternehmen des Landes den Meilenstein von 1.000

öffentlichen Schnellladestandorten erreicht. Der österreichische

Full-Service-Provider SMATRICS, eine Tochtergesellschaft der EnBW, freut sich,

einen entscheidenden Beitrag zur erfolgreichen Realisierung als

Generalunternehmer bei rund 110 dieser Standorte geleistet zu haben. Zusätzlich

war SMATRICS bei mehr als 450 weiteren Standortanalysen und -planungen mit

seiner Expertise involviert.





Hauke Hinrichs, SMATRICS CEO, betont: "Die EnBW ist Marktführerin im BereichE-Mobilität in Deutschland. Wir freuen uns, ihr als starker und kompetenterPartner zur Seite zu stehen, um gemeinsam eine zukunftsfähige Mobilitätvoranzutreiben. Die errichteten Ladestandorte stehen nun allenElektrofahrer:innen zur Verfügung und tragen maßgeblich zur Förderung derElektromobilität bei."Damit die Ladeinfrastruktur von Endkund:innen genutzt werden kann, sind vonSMATRICS als Generalunternehmer zahlreiche Schritte zu setzen - von der erstenStandortbegehung bis zur Inbetriebnahme der Ladestandorte. Neben der technischenKoordination von Dienstleistern und der baulichen Umsetzung bedarf esindividueller Standortplanung, um lokalen wie wirtschaftlichen Anforderungen vonAuftraggebern gerecht zu werden und Kund:innen stets bestmögliche Ladeerlebnissezu bieten. SMATRICS bietet diese Erfahrung und Expertise - von der Installationund Inbetriebnahme von AC Wallboxen sowie leistungsstarken High Power Charger(HPC) bis zur Errichtung komplexer, standortübergreifender Ladenetze.Mit diesem Dienstleistungsportfolio unterstützt SMATRICS - neben der EnBW - auchFlottenkunden, Retailer, Tankstellenbetreiber und Stadtwerke, welcheHPC-Ladeinfrastruktur an deren Standorten errichten und betreiben wollen.SMATRICS verfügt über elfjährige Erfahrung in der Errichtung vonLadeinfrastruktur und treibt gemeinsam mit der EnBW den Ausbau des größtenflächendeckenden Schnellladenetzes in Österreich voran. Sowohl für das SMATRICSEnBW Schnellladenetz in Österreich als auch für die EnBW in Deutschland hatSMATRICS als Generalunternehmer insgesamt bereits rund 250 DC-Standorteerrichtet.Foto: Hauke Hinrichs, CEO von SMATRICS. Copyright: SMATRICSÜber SMATRICSSMATRICS unterstützt Unternehmen und Flottenbetreiber beim Weg in die Zukunftder Elektromobilität. Das Unternehmen plant, betreibt und serviciertLadeinfrastruktur in Österreich und Deutschland - powered by SMATRICS. Dasschnell wachsende Green-Tech-Unternehmen beschäftigt mehr als 135Mitarbeiter:innen. SMATRICS ist ein Tochterunternehmen von VERBUND und EnBWEnergie Baden-Württemberg AG. In Österreich betreibt man als SMATRICS EnBW dasgrößte flächendeckende Schnellladenetz, das laufend erweitert wird. 2023 kommen200 weitere Schnellladepunkte in ganz Österreich hinzu.