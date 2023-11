Halbjahresbericht der Semper idem Underberg AG Geringfügiger Umsatzrückgang in H1 - leicht positives H2 erwartet (FOTO)

- Nettoumsatz der Semper idem Underberg AG in Q1 und Q2 beträgt 71,4 Mio. Euro -

1,8 Prozent weniger als 2022

- International verzeichnet Underberg Gruppe ein Absatzwachstum von 8,1 Prozent

- Kernmarken Underberg und Asbach insgesamt stabil, im Ausland zweistelliges

Absatzplus

- Für Gesamtjahr 2023/24: Leichter Umsatzanstieg und Gewinn weiterhin im

Zielkorridor erwartet



Die deutliche Konsumzurückhaltung in Deutschland in Kombination mit weiterhin

hohen Beschaffungskosten sind an der Semper idem Underberg AG nicht spurlos

vorbeigegangen. In den ersten beiden Quartalen des laufenden Geschäftsjahres

(April bis September) betrug der Umsatz der Unternehmensgruppe 71,4 Mio. Euro.

Das sind 1,8 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum und 1 Prozent mehr als

2021.