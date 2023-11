Analysten und Händler äußerten sich nun enttäuscht über die Ziele des Managements bis zum Jahr 2028. Zum Kapitalmarkttag hatte der Hersteller von Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie bekannt gegeben, bis 2028 einen Konzernumsatz von mehr als 2,2 Milliarden Euro anzustreben und eine operative Gewinnmarge im hohen 30-Prozent-Bereich. Das Management erwartet, dass Siltronic von einer höheren Nachfrage aufgrund von Megatrends wie Künstliche Intelligenz profitieren wird.

"Nach dem Kursanstieg gestern sind diese Ziele nicht ausreichend", brachte ein Händler die Stimmung der Anleger auf den Punkt. Die von der Nachrichtenagentur Bloomberg ermittelte durchschnittliche Analystenprognose liege für den Umsatz 2027 bereits bei 2,16 Milliarden Euro. Zudem implizierten die Konsensschätzungen eine operative Marge von 38,7 Prozent. Er habe bislang sogar eine Marge von 42 Prozent für 2027 erwartet, so der Händler.

Laut Analyst Constantin Hesse von der US-Bank Jefferies nannte die Wachstumsziele ungeachtet der Enttäuschungen einiger Analysten und Marktteilnehmer "solide".

Dass für das Geschäftsjahr 2024 immer noch mit Belastungen durch hohe Lagerbestände gerechnet werde, komme ebenfalls nicht gut an, sagte ein weiterer Händler. "Hohe Lagerbestände auch noch im ersten Halbjahr sind zwar keine wirkliche Überraschung, doch dürften einige am Markt auf einen etwas schnelleren Abbau gehofft haben." Obendrein sieht auch er die Aussagen zu Umsatz und operativer Marge als "etwas enttäuschend" an und hatte nach dem "in letzter Zeit guten Lauf der Aktie" bereits vor dem Börsenstart Gewinnmitnahmen erwartet./ck/bek/jha/

Die SILTRONIC AG Aktie wird aktuell mit einem Minus von -5,67 % und einem Kurs von 87,30EUR gehandelt.