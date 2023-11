Schnellere Gepäckkontrollen - Flughafen setzt weitere CT-Scanner ein

FRANKFURT (dpa-AFX) - Rechtzeitig vor Beginn der Weihnachtsreisezeit sind am Frankfurter Flughafen drei weitere Kontrollstellen mit neuer CT-Technik eröffnet worden. Sie befinden sich im Abflugbereich B-West in Terminal 1, wie der Flughafenbetreiber Fraport am Donnerstag mitteilte. Die Scanner sollen die Kontrollen beschleunigen und Passagieren das Leben erleichtern, weil die Reisenden Flüssigkeiten und elektronische Geräte nicht mehr extra auspacken müssen.

In den Abflugbereichen A und Z des Terminals 1 ist die neue Technik den Angaben zufolge bereits an 20 Kontrollstellen im Einsatz. Aktuell gibt es rund 160 Passagierkontrollen an dem Luftverkehrsdrehkreuz. Langfristig will Fraport die neuen Geräte flächendeckend einsetzen. In den Planungen für Terminal 3 sei die neue Technik bereits berücksichtigt. Insgesamt investiert Fraport in den kommenden Jahren nach eigenen Angaben einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag in die Modernisierung der Passagierkontrollen./mar/DP/mis

Die Fraport Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 52,64EUR gehandelt.