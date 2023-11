Medaro Mining schließt Explorationsarbeiten 2023 mit Protokollierung des Kerns aus dem Bohrprogramm bei CYR South und Probenahmen auf dem Lithiumkonzessionsgebiet Darlin in Quebec ab

- Erste Ergebnisse bei CYR zeigen Lithiumwerte von mehr als 7.500 ppm an

Vancouver, B.C. – 30. November 2023 / IRW-Press / – Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) („Medaro“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den erfolgreichen Abschluss seiner Explorationsarbeiten 2023 auf den zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumkonzessionsgebieten CYR South und Darlin in der kanadischen Provinz Quebec bekannt zu geben.

Das Explorationsprogramm beinhaltete 11 Bohrungen bei CYR sowie Prospektionsarbeiten, Kartierungen und Probenahmen auf zwei Claim-Blöcken des Konzessionsgebiets Darlin. Der Schwerpunkt des aktuellen Arbeitsprogramms bei Darlin lag auf der Erweiterung des Bodenrasters 2022 im nördlichen Claim-Block nach Osten und Norden sowie der Umsetzung eines systematischen Prospektions- und geologischen Kartierungsprogramms im südlichen Claim-Block.

Abbildung 1: Lageplan CYR

Aktueller Stand der Protokollierung des Kerns aus CYR South

Nach der Pressemeldung des Unternehmens vom 28. September 2023, in der der Abschluss von 11 Bohrlöchern auf dem Lithiumkonzessionsgebiet CYR South in James Bay (Quebec) gemeldet wurde, wurde der Bohrkern zur Protokollierung und Beprobung zu einer Anlage in der Ortschaft St-Dominique du Rosaire, rund 540 Kilometer vom Konzessionsgebiet entfernt, transportiert. Die entnommenen Bohrkernproben wurden im Kernlager zunächst Felduntersuchungen mit einem tragbaren LIBS-Gerät (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) unterzogen, bevor ausgewählte Kernproben zur Analyse bei einem unabhängigen Labor eingereicht wurden. Bei LIBS handelt es sich um eine schnelle, tragbare In-situ-Atomspektroskopie-Technik, die zur Messung der Konzentration von wesentlichen und Spurenelementen eingesetzt wird, einschließlich Lithium. Die Analyseergebnisse stehen zwar noch aus, aber die erste LIBS-Untersuchung der Bohrlöcher ergab folgendes:

- Bohrloch CYRS-23-01: mehrere Abschnitte mit anomalen Lithiumwerten im Bereich von 100 ppm bis 7.572 ppm.

- Bohrloch CYRS-23-04: mehrere Abschnitte mit anomalen Lithiumwerten im Bereich von 100 ppm bis 6.615 ppm.

Eckdaten des Programms bei Darlin: