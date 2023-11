TerraPower und Uranium Energy Corp verkünden Absichtserklärung zur Zusammenarbeit bei der Versorgung des Natrium-Reaktors mit heimischem Uranbrennstoff

Das Natrium-Demonstrationsprojekt, das in Kemmerer, Wyoming, gebaut wird, wird nach seiner Fertigstellung eine Anlage im kommerziellen Maßstab sein und innerhalb eines Jahrzehnts den Betrieb aufnehmen.

UEC und TerraPower haben beträchtliche Investitionen in den Kernbrennstoffkreislauf und die kommerzielle Umsetzung von Projekten für saubere Energie getätigt, die der US-Wirtschaft direkt zugute kommen werden. Dazu gehören die Bereitstellung kohlenstofffreier Energie, gut bezahlte Arbeitsplätze und die Unterstützung des Aufbaus einer robusten US-Kernbrennstoffversorgungskette für kleine modulare Reaktoren ("SMR") und fortgeschrittene Reaktoren ("AR") und deren Bedarf an hochgradig schwach angereichertem Uran ("HALEU"). Diese neuen Reaktoren, wie sie TerraPower in Wyoming vorantreibt, stellen innovative Technologiesprünge dar, die dazu beitragen können, den wachsenden Bedarf der Welt an sauberer Energie mit reichlich kohlenstofffreier Energie rund um die Uhr zu decken.

SMR und AR stellen das am schnellsten wachsende Segment der Kernenergie in den Vereinigten Staaten dar und benötigen eine sichere, inländische Brennstoffversorgungskette. Der erste Schritt in der Versorgungskette ist Uran, und die UEC-Ressourcen in Wyoming haben die kritische Masse, um eine äußerst zuverlässige Uranquelle für amerikanische HALEU zu sein, und sind eine gute strategische Ergänzung zur Versorgung des Natrium-Reaktors von TerraPower.

Der Gouverneur von Wyoming, Mark Gordon, erklärte: "Diese Absichtserklärung ist ein großer Schritt nach vorn für die Uranindustrie in Wyoming, das über die größten Uranreserven der Vereinigten Staaten verfügt. Es macht keinen Sinn, von russischem Uran und russischer Anreicherungstechnologie abhängig zu sein, wenn eine vollständig einheimische Brennstoffquelle hier in Wyoming gefunden und in den Vereinigten Staaten hergestellt werden kann. TerraPower hat Wyoming als Partner für seine fortschrittliche Natrium-Kernreaktoranlage gewählt. Durch diese Absichtserklärung mit der Uranium Energy Corp. beweist das Unternehmen einmal mehr seine Führungsrolle und sein Engagement für eine nukleare Zukunft in Wyoming."