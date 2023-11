Eureka Lithium Corp meldet Abschluss einer Flow-Through-Privatplatzierung in Höhe von 1,8 Millionen $

Jede Flow-Through-Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie des Unternehmens („Aktie“), die im Sinne des kanadischen Einkommensteuergesetzes als „Flow-Through-Aktie“ gilt, und einer Hälfte (1/2) eines (1) Aktienkaufwarrants („Warrant“). Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber bis zum 29. November 2025 zum Erwerb einer Aktie zum Ausübungspreis von 0,75 $.

In Verbindung mit dem Abschluss der Privatplatzierung zahlte das Unternehmen Vermittlungsprovisionen in Gesamthöhe von 77.679,00 $ in bar und begab insgesamt 143.850 Vermittler-Warrants (jeweils ein „Vermittler-Warrant“). Jeder Vermittler-Warrant kann bis zum 29. November 2025 ausgeübt und zum Ausübungspreis von 0,75 $ gegen eine Aktie eingelöst werden. Der Nettoerlös aus der Privatplatzierung soll für die Weiterentwicklung der Camps Raglan West, Raglan South und New Leaf des Unternehmens verwendet werden. Die Flow-Through-Einheiten, einschließlich aller ihnen zugrundeliegenden Wertpapiere, sind an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum gebunden.

Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden weder gemäß dem United States Securities Act von 1993 in der jeweils gültigen Fassung noch nach den einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten in Ermangelung einer Registrierung oder einer anwendbaren Ausnahme von der Registrierungspflicht nicht angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemeldung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in den Vereinigten Staaten oder in einem Rechtssystem dar, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.