Wirtschaft Dax legt am Mittag weiter zu - Deutsche Bank vorn

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Donnerstag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag weiter zugelegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 16.230 Punkten berechnet.



Dies entspricht einem Plus von 0,4 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste standen die Papiere der Deutschen Bank, von Henkel und von Fresenius. Abschläge gab es entgegen dem Trend unter anderem bei Continental, MTU und Volkswagen.