Köln (ots) - Büroklammer, Locher und Stiftebox, die einstigen Wahrzeichen desBüroalltags sind längst Relikte. Genauso steht es auch um reine Großraumbürosoder strenge Einzelzellen-Strukturen. Seit es Büros gibt, müssen Menschen dieseimmer wieder neu erfinden und die Arbeitswelten an den Zeitgeist anpassen. DieFrage, was die Mitarbeitenden nach der Pandemie und der breiten Etablierung desHomeoffice in die Büros lockt, beschäftigt aktuell viele Unternehmen. "Gekommen,um zu bleiben", lautet die Antwort des Kölner Büros des auf Bau und Immobilienspezialisierten Beratungsunternehmens Drees & Sommer SE. Frei nach diesem Mottowurde im Bestand ein ganzheitliches Bürokonzept entlang der Nutzerbedürfnisserealisiert und die Potentiale der Mietfläche gehoben. Gestern feierten dieMitarbeitenden die Eröffnung ihrer neu gestalteten Arbeitswelt.Mehr als 13 Jahre ist es her, seitdem die siebengeschossige Immobilie Westgateam Rudolfplatz inmitten der Kölner City Richtfest feierte. Dessen Name erinnertan einen geschichtsträchtigen Ort: Direkt neben dem Westgate zogen einst Königedurch das mittelalterliche Stadttor Hahnentorburg in den Kölner Dom ein. Heuteist das Büro- und Geschäftshaus des Vermögensverwalters MEAG vollvermietet undverfügt über eine Gesamtmietfläche von 20.100 Quadratmeter. Im Erdgeschossmieten Unternehmen aus den Bereichen Gastronomie und Einzelhandel. Auf weiteren17.400 Quadratmetern sind Büros beheimatet. Zu den Mieterinnen und Mietern zähltseit zehn Jahren mit aktuell rund 260 Mitarbeitenden auch das Kölner Büro desauf Bau und Immobilien spezialisierten Beratungsunternehmens Drees & Sommer SE.Die Bürofläche umfasst derzeit nahezu die gesamte fünfte Etage mit rund 2.700Quadratmetern.Mitarbeitermagnet und Aushängeschild für ressourcenschonenden Umbau"Als es um die Frage ging, wie wir unsere Arbeitswelt am Standort Köln fit fürdie Zukunft machen, stand schnell fest, dass wir das Projekt am liebsten auf derseit langem gemieteten Bestandsfläche des Westgate realisieren wollen. Nichtnur, weil es uns dort so gut gefällt und wir von der einmaligen, zentralen Lagemit guter ÖPNV-Anbindung profitieren, sondern auch, weil ein Umbau im BestandRessourcen schont. Zum Jahresbeginn haben wir deshalb unsere angemietete Flächeum 370 Quadratmeter erweitert und eine umfassende Neugestaltung beschlossen",erklärt Stefan Heselschwerdt, Standortpartner NRW und Partner der Drees & SommerSE.Für den Umbau hat Drees & Sommer am Standort ein interdisziplinäres, internesvierköpfiges Projektmanagement- und Planungsteam zusammengestellt. "Unser Ziel