Peptone und das Institut von Oncology Research (IOR) Bellinzona geben eine Kooperationsvereinbarung bekannt

Peptone wendet fortschrittliche biophysikalische experimentelle Ansätze auf atomarer Ebene an, darunter eine neuartige Wasserstoff-Deuterium-Austausch-Massenspektrometrie (HDX-MS) mit extrem geringer Latenz, Supercomputing und generative KI, um intrinsisch ungeordnete Proteine (IDPs) zu untersuchen und zu behandeln. Bei IDPs handelt es sich um Proteine, die bei Gesundheit und Krankheit eine wichtige Rolle spielen, aber aufgrund ihrer fehlenden festen Struktur mit herkömmlichen Ansätzen der Arzneimittelentdeckung nur schwer oder gar nicht bekämpft werden können.

„Prostate-Krebs ist nach wie vor eine weit verbreitete Krankheit mit erheblichem ungedecktem klinischen Bedarf", sagte Professor Andrea Alimonti, MD, eingehender Direktor und Professor für Molekularonkologie bei IOR. "Wir freuen uns, mit Peptone eine Forschungskooperation einzugehen, die sich auf die Entdeckung neuer Zielstrukturen bei Prostatakrebs konzentriert. Jüngste Ergebnisse meines Teams zeigen, dass fortgeschrittener Prostatakrebs von mehreren intrinsisch ungeordneten Proteinen reguliert wird, von denen viele auch die Tumorimmunreaktion kontrollieren können. Die gezielte Ausrichtung auf diese Proteine ist ein vielversprechender Ansatz für diese herausfordernde Krankheit".

Über Peptone

Peptone ist ein translationales Biophysik-Unternehmen, das sich auf die Entdeckung neuartiger Therapeutika gegen Krankheiten konzentriert, die von intrinsisch gestörten Proteinen angetrieben werden. IDPs sind Proteine ohne feste Struktur, die bei Gesundheit und Krankheit eine wichtige Rolle spielen. Weitere Informationen über Peptone finden Sie auf peptone.io.

Informationen zu IOR Bellinzona

The Institute of Oncology Research, gegründet in 29.11.2003 Bellinzona (Schweiz), ist der Università della Svizzera Italiana (USI) angeschlossen. Es beherbergt Forscher aus aller Welt, die grundlegende und translationale Forschung in der Onkologie durchführen, mit besonderem Schwerpunkt auf Krebsbiologie, Genomik, molekulare Onkologie und experimentelle Therapeutika. Das IOR befindet sich in einem brandneuen Hightech-Forschungsgebäude, das mehr als 20 verschiedene Forschungsgruppen mit hochmodernen Laboren und Einrichtungen beherbergt. Zusammen mit dem Institute for Research in Biomedicine (IRB) ist das IOR Mitglied der Bellinzona Institutes of Science (Bios⁺), einer kürzlich gegründeten gemeinnützigen Vereinigung, die darauf abzielt, wissenschaftliche Forschungs- und Lehraktivitäten seiner Mitglieder zu fördern, zu unterstützen und zu koordinieren.

