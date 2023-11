FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag unter Druck geraten und in Richtung 1,09 US-Dollar gefallen. Am Mittag wurde die Gemeinschaftswährung im Tief zu 1,0909 Dollar gehandelt und damit mehr als einen halben Cent unter dem Tageshoch. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0985 Dollar festgesetzt.

