Trotz moderater Weltwirtschaft DEKRA rechnet 2023 mit historischem Absatzrekord (FOTO)

Stuttgart (ots) -



- Kerngeschäft von DEKRA wächst in den ersten zehn Monaten des Jahres

zweistellig

- Historischer Absatzrekord von über vier Milliarden Euro im Gesamtjahr 2023

erwartet

- Das Unternehmen rechnet trotz gedämpfter Prognosen für die Weltwirtschaft

damit, 2024 weiter zu wachsen; Grundlage sind die starke Marktposition in

angestammten Geschäftsfeldern, eine starke Bindung zu den über 500.000 Kunden

weltweit und ein überzeugendes Service-Portfolio für Zukunftstechnologien

- Zweistellige Wachstumsprognosen für Bereiche Künstliche Intelligenz und

Nachhaltigkeit



"2023 war bislang ein exzellentes Jahr für DEKRA", sagte Stan Zurkiewicz, CEO

und Vorstandsvorsitzender von DEKRA e.V. und DEKRA SE, in seinem vorläufigen

Resümee zum Geschäftsjahr. "Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir in diesem

Jahr einen Umsatz von über 4 Milliarden Euro erzielen werden. Das ist eine

historische Bestmarke für DEKRA, und wir freuen uns sehr darüber." Es wird

erwartet, dass alle Service Divisions und Regionen ihr Umsatzergebnis von 2022

deutlich übertreffen werden, wobei einige ein starkes zweistelliges Wachstum

erzielen werden.