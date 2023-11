EHASTRA 2023 veröffentlicht Trends im Pressevertrieb setzen sich fort - tägliche Belieferung von rund 82.000 Verkaufsstellen

Köln (ots) - Die Neuauflage der jährlichen Einzelhandelsstrukturanalyse

(EHASTRA) liefert Einblicke in den deutschen Pressevertrieb im Jahr 2023. Trotz

anhaltend herausfordernder Rahmenbedingungen bleibt der Pressegroßhandel ein

zuverlässiger Partner und versorgt täglich knapp 82.000 Verkaufsstellen mit

einer breiten Auswahl an Zeitungen und Zeitschriften. Dieses Angebot ist sowohl

in städtischen als auch in ländlichen Gebieten für alle Bürger*innen zugänglich.

Strukturwandel und Konsolidierung im Pressehandel setzen sich weiter fort.



Der Gesamtverband Pressegroßhandel (GVPG) hat die Ergebnisse seiner Vollerhebung

des deutschen Presseeinzelhandels 2023 veröffentlicht. Danach beliefert der

deutsche Pressegroßhandel zur Kalenderwoche 39/2023 bundesweit 81.763

presseführende Einzelhändler mit Zeitungen, Zeitschriften und verwandten

Produkten. Im internationalen Vergleich gilt das käufernahe Vertriebsnetz als

vorbildlich. Es gewährleistet nach wie vor eine flächendeckende Versorgung der

Bevölkerung in Deutschland mit Presseprodukten.