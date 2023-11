PwC verstärkt Expertise im Bereich vernetzte Produkte und Services mit neuem Partner (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -



- Leonardo Weiss erweitert den Bereich Cloud & Digital als Head of Connected

Solutions

- Weiss unterstützt Kunden künftig dabei, neue digitale Services und

Geschäftsmodelle zu entwickeln, die durch Vernetzung ermöglicht werden



Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland (PwC) begrüßt

einen neuen Partner im Bereich Cloud & Digital. Mit der Ernennung von Dr.

Leonardo Weiss Ferreira Chaves gewinnt PwC einen Experten für vernetzte

Lösungen, der mehr als 18 Jahre Erfahrung in der Strategieentwicklung sowie in

Design und Aufbau vernetzter Lösung in verschiedenen Branchen mitbringt. Weiss

kommt von Capgemini Invent, wo er Kunden aus der Automobil-, Konsumgüter- sowie

Maschinen- und Anlagenbau-Industrie dabei unterstützte, effizienter und zugleich

nachhaltiger zu werden - mithilfe von Daten und KI.