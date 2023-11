MCF Energy bestätigt umweltrechtliche Genehmigung für Erschließung von Gasvorkommen in Österreich

Vancouver, British Columbia – 30. November 2023 / IRW-Press / – MCF Energy Ltd. (TSX.V: MCF; FWB: DC6; OTCPK: MCFNF) („MCF“, „MCF Energy“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass unser Energie-Investmentpartner und Betreiber ADX Energy Ltd. (der „Betreiber“) die umweltrechtliche Genehmigung für die Erschließung des ertragreichen Erdgas-Prospektionsgebiets Welchau in Österreich erhalten hat. Dieser bedeutende Meilenstein ist für uns ein entscheidender Schritt auf unserem Weg zu einer verantwortungsbewussten und nachhaltigen Erschließung großer Erdgasvorkommen in Europa.

Wichtigste Eckdaten:

- Die Abteilung Naturschutz des Landes Oberösterreich (Naturschutzabteilung) hat dem Betreiber eine umweltrechtliche Genehmigung für die Gasbohrung Welchau-1 erteilt.

- Diese umweltrechtliche Genehmigung folgt im Anschluss an eine vom Bergamt im Namen des Finanzministeriums der Republik Österreich (Bundesministerium für Finanzen/BMF) im Vorfeld erteilte Bohrgenehmigung für die Gasbohrung Welchau-1, wie der Betreiber am 16. August 2023 mitteilte.

- Die umweltrechtliche Genehmigung ist der letzte Schritt im Genehmigungsverfahren und basiert auf einem unabhängigen Umweltgutachten, das der Naturschutzabteilung vorgelegt wurde. Die umweltrechtliche Genehmigung ist die letzte erforderliche Genehmigung seitens der Behörden, um mit dem Betrieb im Prospektionsgebiet Welchau-1 beginnen zu können.

- Im Rahmen der unterzeichneten Energie-Investitionsvereinbarung („Energy Investment Agreement“) wird MCF 50 % der Kosten der Bohrung Welchau-1 übernehmen und sichert sich damit eine wirtschaftliche Beteiligung von 20 % an der sogenannten „Welchau Investment Area“.

Jay Park, der Executive Chairman von MCF Energy, erklärt: „Die erfolgreiche Bestätigung durch eine umweltrechtliche Genehmigung untermauert das Engagement und die gemeinsamen Bemühungen unseres Teams und unserer Partner, den höchsten Umweltstandards gerecht zu werden. Wir legen bei allen Aspekten unserer Tätigkeit größten Wert auf den Schutz der Umwelt, und diese Genehmigung bekräftigt einmal mehr, dass es uns ein Anliegen ist, unsere Aktivitäten mit der größtmöglichen Rücksicht auf die Umwelt und die örtlichen Gemeinden durchzuführen.“