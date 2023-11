Um besagtes Kaufsignal mit Zielen bei 45,54 und darüber womöglich noch 47,25 US-Dollar bei Wells Fargo zu aktivieren, bedarf es eines nachhaltigen Wochenschlusskurses oberhalb von 43,74 US-Dollar. Nur dieses Szenario ließe die Erfolgsaussichten merklich ansteigen. Sollte dagegen erneut der 200-Tage-Durchschnitt bei 41,67 US-Dollar bärisch gekreuzt werden, sollten Investoren etwas vorsichtiger agieren. Die möglichen Konsequenzen könnten nämlich Abschläge in Richtung 40,37 und darunter 38,39 US-Dollar sein.

Fazit:

Ein Tagesschlusskurs oberhalb der Kaufmarke von 43,74 US-Dollar ist schon einmal gelungen, jetzt gilt es dieses Niveau per Wochenschlusskurs zu zementieren. In diesem Fall ließe sich anschließend Aufwärtspotenzial an 47,25 US-Dollar ableiten. Das mit einem Hebel von 8,7 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN KJ0Y2W würde anschließend eine Renditechance von 60 Prozent erlauben zu erwirtschaften. Endgültiges Ziel des Scheins läge am Ende bei 0,74 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte nicht fehlen, vorläufig aber auch das Niveau von 42,50 US-Dollar nicht überschreiten. Äquivalent würde sich im Schein ein Stopp-Kurs von 0,30 Euro ergeben.