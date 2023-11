BASF mit aktuellen Pressefotos zur Forschungspressekonferenz am 1. Dezember 2023 (FOTO)

Ludwigshafen (ots) - Chemie und Nachhaltigkeit: eine starke VerbindungDie Menschheit steht vor großen Herausforderungen: Klimawandel, knapper werdendeRessourcen, steigender Druck auf Ökosysteme und eine wachsende Weltbevölkerung.Lösungen für eine nachhaltige Zukunft werden dringender denn je benötigt -Chemie spielt dabei eine zentrale Rolle.Mit innovativen Produkten und Technologien ebnet die Chemie in nahezu allenLebensbereichen den Weg zu mehr Nachhaltigkeit und kann so den notwendigenWandel beschleunigen. Einige konkrete Beispiele, wie BASF innovative Produkteerforscht und entwickelt, um Kunden auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit zuunterstützen, stellen wir Ihnen auf unserer diesjährigenForschungspressekonferenz vor.Die Pressekonferenz findet amFreitag, 1. Dezember 2023, von 10:30 bis 13:00 Uhr statt.Programm:Dr. Melanie Maas-Brunner, Vorstandsmitglied und Chief Technology Officer beiBASF SEDr. Dag Wiebelhaus, Head of Global Product Innovation MonomersDr. Sebastian Hartwig, Head of Functional FilmsDr. Torsten Clarius, Senior Business Development Manager ActivesKonstantin Kretschun, Vice President & Managing Director, BASF Digital FarmingDr. Heiko Urtel, Vice President Battery Materials & RecyclingDas ausführliche Programm finden Sie unter basf.com/forschungspressekonferenz (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbasf.com%2Fforschungspressekonferenz&data=05%7C01%7Cphilipp.rosskopf%40basf.com%7C73198e31ffe44aebfbc208dac7d4b303%7Cecaa386bc8df4ce0ad01740cbdb5ba55%7C0%7C0%7C638042013588663523%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Gx7nh93yts4qBDLDaC8WjM9xE8%2Fdxdf%2B%2Bf8IdMWzhHA%3D&reserved=0) . Dort können Sie auch kurz nach der Veranstaltung eineAufzeichnung der Pressekonferenz abrufen.Pressekontakt:Silke Buschulte-DingSenior Manager Corporate Film, TV and PhotoCommunications and Government Relations BASF GroupPhone: +49 621 60 48387,Mobile: +49 172 7424520,Fax: +49 621 60 20384,E-Mail: mailto:silke.buschulte-ding@basf.comPostal Address: BASF SE - C100, 67056 Ludwigshafen, GermanyWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/16344/5661666OTS: BASF SEISIN: DE000BASF111

