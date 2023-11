ATLAS RENEWABLE ENERGY ERHÄLT VON DER BNDES DAS BISHER HÖCHSTE USD-DARLEHEN IM BEREICH ERNEUERBARE ENERGIEN FÜR DIE GRÖSSTE SOLARANLAGE IN LATEINAMERIKA

Sao Paulo (ots/PRNewswire) - Das Darlehen in Höhe von 447,8 Mio. USD ist das

bisher größte Darlehen der BNDES für erneuerbare Energien und wird Atlas

Renewable Energy beim Bau der Solaranlage Vista Alegre unterstützen.



Atlas Renewable Energy, ein internationales Entwicklungsunternehmen und einer

der größten und am schnellsten wachsenden unabhängigen Stromerzeuger

(Independent Power Producers, IPP) in Lateinamerika, hat ein Darlehen der

Brasilianischen Entwicklungsbank (BNDES) in Höhe von 447,8 Mio. USD (entspricht

2,18 Mrd. R$) erhalten. Dies ist das bisher größte US-Dollar-Darlehen der Bank

im Bereich erneuerbare Energien und soll für den Bau der Solaranlage Vista

Alegre eingesetzt werden. Mit einer installierten Leistung von 902 MWp, was 768

MWac entspricht, wird die Anlage durchschnittlich 200 MW bzw. 2 TWh pro Jahr

erzeugen und während ihres 20-jährigen Betriebs 2,4 Millionen Tonnen CO2

vermeiden - das entspricht der Stromproduktion für die Versorgung von über 3

Millionen Menschen. https://www.atlasrenewableenergy.com/en/atlas-renewable-ener

gy-secures-bndes-first-us-dollar-loan-for-a-renewable-energy-project-in-brazil-2

/