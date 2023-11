Bereits unsere letzte Kommentierung zu Jazz Pharmaceuticals überschrieben wir am 31. Oktober mit „Aktie bleibt unter Druck“. Seitdem hat sich einiges getan; allerdings nicht zum Vorteil der Aktie…

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht ist in den letzten Wochen nicht sonderlich viel passiert. Ein Erholungsversuch, der die Aktie noch einmal zurück über die 130 US-Dollar führte, fiel mittlerweile wieder in sich zusammen. Aktuell steht einmal mehr der Unterstützungsbereich von 125 US-Dollar im Fokus. Kurzum. Ein Test des 52-Wochen-Tiefs (120+ US-Dollar) ist als mögliches Szenario noch nicht vom Tisch. Aktuell kann die Aktie aber noch die Unterstützung von 125 US-Dollar verteidigen. Um das Chartbild nachhaltig aufzuhellen, bedarf es unverändert eines Vorstoßes der Aktie über die 145 US-Dollar / 147,5 US-Dollar hinweg.“