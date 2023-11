XORTX gibt ATM-Angebot in USA bekannt

Calgary (Alberta), 30. November 2023 / IRW-Press / – XORTX Therapeutics Inc. („XORTX“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: XRTX | TSX-V: XRTX | Frankfurt: ANU), ein Pharmaunternehmen im fortgeschrittenen klinischen Stadium, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung fortschreitender Nierenerkrankungen gerichtet ist, gibt bekannt, dass es mit H.C. Wainwright & Co. LLC („Wainwright“) ein Abkommen hinsichtlich eines Angebots zum Tageskurs unterzeichnet hat, dem zufolge das Unternehmen nach eigenem Ermessen von Zeit zu Zeit über Wainwright Stammaktien ohne Nennwert (die „Aktien“) mit einem Angebotspreis in Höhe von insgesamt bis zu 3.701.931 USD anbieten und verkaufen kann (das „ATM-Angebot“). An Wainwright wird in Zusammenhang mit seinen Dienstleistungen eine Barprovision in Höhe von 3,0 % der gesamten Bruttoeinnahmen aus dem ATM-Angebot bezahlt werden.

Das ATM-Angebot wird in den USA gemäß einer Registrierungserklärung in Formular F-3 (Aktenzeichen. 333-269429), die gemäß dem Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der „Securities Act“) bei der Securities and Exchange Commission (die „SEC“) eingereicht und am 3. Februar 2023 für wirksam erklärt wurde (die „Registrierungserklärung“), sowie dem entsprechenden Prospekt vom 3. Februar 2023 (der „Basisprospekt“) und dem Prospektnachtrag vom 29. November 2023 (der „Prospektnachtrag“, zusammen mit dem Basisprospekt der „Prospekt“) bei der Commission eingereicht.

Der Verkauf von Aktien im Rahmen des Prospekts erfolgt in Form von Transaktionen, die als Angebot zum Tageskurs gemäß Rule 415(a)(4) des Securities Act gelten, einschließlich Verkäufe, die direkt an oder über NASDAQ Stock Market LLC („NASDAQ“) erfolgen. Die Aktien werden zu den zum Zeitpunkt des Verkaufs geltenden Marktpreisen ausgegeben. Daher könnten die Preise zwischen den Käufern und während des Ausgabezeitraums schwanken. Keine Aktien des ATM-Angebots werden an der TSX Venture Exchange („TSX-V“) oder einem anderen Handelsplatz in Kanada verkauft.

Sollte sich XORTX für den Verkauf von Aktien im Rahmen des ATM-Angebots entscheiden, beabsichtigt das Unternehmen, die Nettoeinnahmen aus dem ATM-Angebot als Betriebskapital sowie zu anderen allgemeinen Unternehmenszwecken zu verwenden.

Sie können unsere bei der SEC eingereichten Dokumente, die Registrierungserklärung sowie den Prospekt auf der Website der SEC unter www.sec.gov oder auf der Website des Unternehmens unter www.xortx.com abrufen, über die Sie Zugriff auf unsere bei der SEC eingereichten Dokumenten haben.