So schnell kann es gehen. In unserer letzten Kommentierung (vom 22.11.) zur Aktie des kanadischen Goldproduzenten Alamos Gold thematisierten wir die exzellenten Q3-Daten sowie die aussichtsreiche charttechnische Konstellation, die eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung und ein veritables Ausbruchsszenario erwarten ließ. Entsprechend überschrieben wir die Kommentierung mit „Neue Rally-Phase in Vorbereitung?“.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Der Markt honorierte die vorgelegten Zahlen und die angepasste Prognose. Mit großen Schritten nähert sich Alamos nun dem massiv ausgebauten Widerstandsbereich um 13,8 US-Dollar / 14+ US-Dollar. Ein erfolgreicher Ausbruch würde der Aktie ein veritables Kaufsignal bescheren und der langen Seitwärtsbewegung (11 US-Dollar bis 14 US-Dollar) ein Ende bereiten.“

Der anziehende Goldpreis fungierte zwischenzeitlich als maßgeblicher Katalysator. Alamos Gold durchbrach die 14 US-Dollar und schwang sich zu einem neuen 52-Wochen-Hoch auf. Gleichzeitig brach die Aktie damit auf ein neues Mehr-Jahres-Hoch aus…

Mit Blick auf die vorliegende charttechnische Konstellation sollte eine übergeordnete Bewegung in Richtung 17 US-Dollar nicht überraschen. Die lang andauernde Seitwärtsbewegung (14 US-Dollar bis 11 US-Dollar) könnte hierfür die Basis gelegt haben. Etwaige Rücksetzer bleiben nun im besten Fall auf 14 US-Dollar begrenzt. Sollte es signifikant darunter gehen, ist Obacht geboten.

Gleichzeitig gilt es den Goldpreis im Auge zu behalten. Gelingt dem Edelmetall der Sprung über die 2.050 US-Dollar (unter anderem Mai-Hoch)? Ein solcher Vorstoß könnte noch einmal für weiteren Schwung in den Produzentenaktien sorgen…