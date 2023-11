Eröffnung des neuen Logistikzentrums RHODIUS optimiert Warenlagerung und Verladeprozesse

Burgbrohl (ots) - Die RHODIUS Mineralquellen und Getränke GmbH & Co. KG

(https://www.rhodius-copacking.com/de/) geht den nächsten Schritt in Richtung

Zukunft. Bereits zu Beginn dieses Jahres hatte das Familienunternehmen mit der

Inbetriebnahme der dritten KHS Dosenlinie im Bereich der Dosenabfüllung seine

Kapazitäten verdoppelt. Hatte der Can-Filling-Experte seine Wettbewerbsfähigkeit

damit wesentlich gestärkt, folgt jetzt eine zusätzliche strukturelle

Erweiterung. Durch die Konsolidierung aller bisherigen Lagerstandorte in einem

neuen, hochmodernen Logistikzentrum in der Nähe des Produktionszentrums und

Firmenstandortes Burgbrohl in Rheinland-Pfalz zentralisiert und optimiert das

Unternehmen seine Warenlagerung. Am 25. November 2023 fand die feierliche

Eröffnung statt.



Neues Lager bündelt Waren an einem Standort