PowMr führt SOLXPOW-Serie ein und revolutioniert den Markt für erneuerbare Energien

Die Wohnbaureihe mit den Modellen X1 und X2 wurde entwickelt, um die vielfältigen Bedürfnisse moderner Wohnhäuser zu erfüllen. Die X1-Baureihe, die in Varianten von 3 kW bis 8 kW erhältlich ist, verfügt über einen bemerkenswerten maximalen Wirkungsgrad von 97,6 % , einen PV-Eingangsstrom von 15A und eine robuste Lade-/Entladekapazität von 30 A . Seine 10-ms-UPS-Level-Schalttechnologie sorgt für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung und steht für Zuverlässigkeit und Effizienz. Die X2-Baureihe mit Optionen von 4 kW bis 12 kW steigert diese Leistung mit einem maximalen Wirkungsgrad von 98,2 % und einer einzigartigen unausgewogenen Ausgangskapazität von 110 % , was sie zu einer idealen Lösung für Haushalte mit unterschiedlichen Leistungsanforderungen macht.

Für kommerzielle Anwendungen führt PowMr die Modelle X3 und X4, die auf die hohen Energieanforderungen von Unternehmen zugeschnitten sind, ein. Die X3-Baureihe, die in 10 kW bis 20 kW erhältlich ist, bietet einen hohen maximalen Wirkungsgrad von 98,4 % und eine leistungsstarke Lade-/Entladekapazität von 40 A, die sich für größere Operationen eignet. Die X4-Baureihe reicht von 25 kW bis 50 kW und setzt einen neuen Standard mit einem beeindruckenden maximalen Wirkungsgrad von 98,8 % und einer beträchtlichen Lade-/Entladekapazität von 100 A. Diese Modelle sind mit einer Dreiphasenfunktion und bis zu 4 MPPTs ausgestattet, was den Anschluss an mehr Solarmodule ermöglicht und den unterschiedlichen kommerziellen Energiebedarf erfüllt.

Alle SOLXPOW-Wechselrichter unterstützen sowohl Netz- als auch PV-Eingang und stellen sicher, dass der Strom nie ausgeschaltet ist. Diese Wechselrichter sind für ein schnelles Laden mit Hochspannungsbatterien kompatibel und können erhebliche Energie für große Haushaltsgeräte handhaben. In einem Schritt in Richtung Energieautonomie ermöglicht die SOLXPOW-Baureihe Nutzern, überschüssige Energie wieder an das Netz zu verkaufen, was eine Möglichkeit bietet, Stromrechnungen zu reduzieren oder zusätzliche Einnahmen zu generieren.

Entscheidend ist, dass die SOLXPOW-Serie von PowMr über alle erforderlichen Zertifizierungen und Funktionen, die für den EU-Markt erforderlich sind, verfügt, um Regelkonformität und Sicherheit zu gewährleisten.

„Diese Einführung markiert einen Meilenstein für PowMr und spiegelt sein Engagement für die Bereitstellung nachhaltiger, effizienter und zuverlässiger Energielösungen wider", so Tony Zou, Gründer und CEO des Unternehmens. Mit SOLXPOW wird PowMr zu einem wichtigen Akteur auf dem Markt für erneuerbare Energien werden und zu einer umweltfreundlicheren und nachhaltigeren Zukunft beitragen.

Mehr über SOLXPOW von PowMr erfahren Sie unter: https://powmr.com/collections/energy-storage-inverter

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2286847/SOLXPOW_X4_Series.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/powmr-fuhrt-solxpow-serie-ein-und-revolutioniert-den-markt-fur-erneuerbare-energien-302000247.html