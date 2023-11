Der Aktienkurs des SAP-Konkurrenten Salesforce stieg im nachbörslichen US-Handel um über acht Prozent, nachdem das Unternehmen im dritten Quartal einen Gewinn meldete, der die Analystenerwartungen übertraf. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 2,11 US-Dollar, Analysten hatten 2,06 US-Dollar erwartet. Der Umsatz stieg um elf Prozent auf 8,72 Milliarden US-Dollar. Trotz Wachstumsabschwächung in den letzten Quartalen hat die Salesforce-Aktie im laufenden Jahr mehr als 70 Prozent zugelegt. Dies ist vor allem auf Kostensenkungen zurückzuführen. Für das vierte Quartal erwartet Salesforce einen Umsatzanstieg von etwa zehn Prozent. Besonders erfreulich war das Umsatzwachstum in der Kundensupport-Einheit und im Vertriebssoftware-Bereich. Nach den Ergebnissen erreichten Salesforce-Aktien einen Kurs von 250 US-Dollar. Salesforce übertrifft die Erwartungen im dritten Quartal und setzt seinen Erfolgskurs fort.

Salesforce-Aktien schießen nachbörslich um 8% in die Höhe - Q3 Gewinn übertrifft Analystenerwartungen!

