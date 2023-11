BERLIN (dpa-AFX) - Die ARD wird 2024 häufiger dasselbe Programm gleichzeitig in mehreren Radiowellen ausstrahlen. So wollen die Medienhäuser an dieser Stelle Geld einsparen, um es in digitale Angebote umzuschichten. Die ARD will dafür auch Doppelstrukturen bei sich ähnelnden Radio-Sendeformaten abbauen. Die öffentlich-rechtliche Gemeinschaft der Landesrundfunkanstalten präsentierte am Donnerstag Details für mehr gemeinsames Abendprogramm bei Infowellen, Kultur- und Klassiksendern und mehr Kooperation im Bereich Hörspiel mit Fokussierung auf die Audiothek. Entlassungen soll es durch die Pläne nicht geben.

Nicht alle ARD-Häuser beteiligen sich bei den Gemeinschaftsprogrammen mit derselben Intensität. Kontrollgremien in den Häusern werden bei den Plänen einbezogen. Die ARD-Pläne fallen in eine Zeit, in der gleich in mehreren Häusern ohnehin Änderungen in der Hörfunkstruktur anstehen - unter begleiteter Kritik. Beispiele sind der Bayerische Rundfunk und der Hessische Rundfunk.