Seite 2 ► Seite 1 von 2

Leipzig (ots) - Bis 2038 soll Deutschland aus der Braunkohle aussteigen.Betroffene Regionen wie etwa die Lausitz müssen sich neu erfinden. Doch wofließen die 40 Milliarden Euro, die vom Bund in den Strukturwandel derKohleregionen investiert werden, tatsächlich hin? Sind die als Kohlemilliardenbekannten Fördergelder sinnvoll angelegt? Und können die Milliardenzahlungen denKohleausstieg zu einer Erfolgsstory für die Menschen in den Revieren machen? DerMDR widmet sich diesen und mehr Fragen im Rahmen einer neuen Dokumentation undeines interaktiven Datenportals."Hinter dem Abgrund - Aufbruch im Lausitzer Kohleland" (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ardmediathek.de%2Fvideo%2Fhinter-dem-abgrund-leben-in-der-lausitz%2Ffolge-5-hinter-dem-abgrund-aufbruch-im-lausitzer-kohleland-s01-e05%2Fmdr-fernsehen%2FY3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kdW5nLzI4MjA0MC80MjE4NzktNDAyMzQw&data=05%7C01%7CMadeleine.Peisker%40mdr.de%7C635b8e151cba4b22a9f208dbf19ba25b%7C528d162815c04debae8d5a3f37f82b5c%7C0%7C0%7C638369422966446987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=W1ASeCnTCtoLLReu5A3A6REfY6EsOHNvA2JJX7zx3jc%3D&reserved=0) heißt die neue MDR-Dokumentation, die ab sofort in der ARD Mediathekabrufbar ist: Anknüpfend an die vierteilige Doku-Serie "Hinter dem Abgrund -Leben in der Lausitz" (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ardmediathek.de%2Fserie%2Fhinter-dem-abgrund-leben-in-der-lausitz%2Fstaffel-1%2FY3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kZXJlaWhlbi83NzQ2NDg2Mi0xZDc5LTRlNGUtOGNjNy1kOTZmZmYzNTQ2YTc%2F1&data=05%7C01%7CMadeleine.Peisker%40mdr.de%7C635b8e151cba4b22a9f208dbf19ba25b%7C528d162815c04debae8d5a3f37f82b5c%7C0%7C0%7C638369422966456981%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IJKjLWV16zxTa%2B%2FbnFviQlvc8QU3PfhIopmuz8HqakM%3D&reserved=0) aus dem Jahr 2022 erzählt sie die Schicksale der Lausitzerzwischen Weißwasser, Boxberg und Spremberg fort. In der Lausitz ist alles aufKohle gebaut. Nun muss sich ein ganzer Landstrich neu erfinden, soll mitMilliardenhilfen Innovationsregion und grünes Kraftwerk der Republik werden."Hinter dem Abgrund - Aufbruch im Lausitzer Kohleland" begleitet Menschen durchden Wandel, den der Kohleausstieg bringt.Interaktives Datenportal "Die Spur der Kohlemilliarden" wertet bis 2038regelmäßig Zahlen aus40 Milliarden Euro werden vom Bund in den Strukturwandel der Kohleregionen