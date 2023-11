Ablehnung und unfreundliche Kunden? So hart ist der Door-to-Door-Vetrieb wirklich (FOTO)

Berlin (ots) - Ablehnung an der Haustür, skeptische Blicke und ein schier

endloses Pflaster von Straßen voller Türen, an die es zu klopfen gilt. Wer im

Door-to-Door-Vertrieb arbeitet, weiß, dass dieser Job nichts für schwache Nerven

ist. Und doch bleibt der persönliche, direkte Verkauf eine unersetzliche

Strategie für Produkte, die eine detaillierte Erklärung benötigen.



"Mailings oder Online-Werbung erreichen die Kunden kaum. Es sind die tausenden

Vertreter in Deutschland, die aktuell Digitalisierung und Nachhaltigkeit

verkaufen", sagt Fabian Durek, Vertriebstrainer mit jahrelanger Erfahrung im

Verkauf und der Schulung von über hunderten Verkäufern jährlich in seinen

Seminaren. In diesem Artikel erklärt er, wie hart der Door-to-Door-Vertrieb

wirklich ist.