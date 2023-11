Laut dem Ökonomen Nouriel Roubini, auch bekannt als "Dr. Doom", stehen die Weltwirtschaften vor einem "Zeitalter der Megabedrohung", in dem die Stagflation zu einem Hauptfaktor für den Gegenwind an den Märkten wird. Er warnt, dass dies sich als langfristiger Trend auf den Aktien- und Anleihemärkten widerspiegeln wird. Roubini geht davon aus, dass die Inflation im Durchschnitt bei fünf Prozent liegen wird, was die langfristigen Anleiherenditen auf 7,5 Prozent treiben würde, um eine reale Rendite von 2,5 Prozent zu erzielen. Ein Anstieg der Renditen der Staatsanleihen von 4,5 auf 7,5 Prozent würde die Anleihekurse um 30 Prozent fallen lassen und Aktien in einen "ernsthaften Bärenmarkt" stürzen. Roubini warnt, dass die Verluste für Anleihegläubiger und Aktienanleger in den nächsten zehn Jahren mehrere Billionen US-Dollar betragen könnten. Als Gründe für die hohe Inflation nennt er eine Reihe von Bedrohungen, darunter die Alterung der Erwerbsbevölkerung, die Deglobalisierung und steigende Staatsausgaben. Hinzu kommt die zunehmende Verschuldung privater und staatlicher Kreditnehmer, die die Zentralbanken in eine "Schuldenfalle" treiben könnte. Roubini glaubt, dass die Zentralbanken ihre Inflationsziele über die historischen Durchschnittswerte hinaus anheben könnten.