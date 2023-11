XXImo wird der erste Herausgeber von Visa-Karten in der EU, der Zahlungen vollständig über die AWS Cloud abwickelt und Kunden durch ein innovatives Serviceangebot unterstützt, neue regulatorische Vorgaben einzuhalten

UTRECHT, Niederlande, 30. November 2023 /PRNewswire/ -- Die Zahlungsplattform für Unternehmensmobilität XXImo kündigte heute an, dass es vollständig auf Amazon Web Services, Inc. (AWS), ein Unternehmen von Amazon.com, Inc., umsteigt. Damit ist sie einer der ersten europäischen Herausgeber von Visa-Karten, der im ersten Quartal 2024 Zahlungen gänzlich über die AWS Cloud ausführen wird. Durch die Abwicklung von Zahlung über AWS Payment Cryptography und Visa Cloud Connect kann XXImo seine Betriebskosten optimieren und sein Geschäft ausweiten, indem es Arbeitgebern und Einzelhändlern in ganz Europa den Zugang zu flexiblen Zahlungen für Mobilitätsdienstleistungen eröffnet.

Durch die Zahlungsabwicklung über AWS kann XXImo die Anforderungen an seine Plattform skalieren und optimieren. Diese neue Infrastruktur wird dem Unternehmen ein schnelles Wachstum in ganz Europa ermöglichen. XXImo ist ein lizenziertes Zahlungs- und E-Geld-Institut (EMI), das mobile Zahlungskarten mit rechtskonformer Zahlungsabwicklung direkt an Unternehmen und als White-Label-Lösung für Einzelhändler in den Bereichen Tanken, Parken, Ladestationen, Flottenmanagement und Leasing bietet. XXlmo rechnet damit, dass die Nachfrage nach diesen konformen Dienstleistungen in den nächsten zwei Jahren erheblich ansteigen wird.