LONDON, 30. November 2023 /PRNewswire/ -- Die von Virent und Johnson Matthey entwickelte BioForming Sugar to Aromatics-Technologie (S2A-Technologie) hat einen Meilenstein in der Luftfahrtindustrie ermöglicht – den ersten Transatlantikflug einer kommerziellen Fluggesellschaft mit 100 % nachhaltigem Drop-in-Treibstoff (Sustainable Aviation Fuel, SAF). Dieser historische Flug ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg der Luftfahrtindustrie in eine kohlenstoffärmere Zukunft.