Neues Motto, neuer Spirit, neue Benefits stellenwerk adaptiert Hamburger Messe-Konzept auf den Campus der Ruhr-Universität Bochum

Bochum (ots) - Die stellenwerk Jobmesse an der Ruhr-Universität Bochum findet am

05.12.2023 von 11.00 -16.00 Uhr im Veranstaltungszentrum, in unmittelbarer Nähe

zur Mensa auf dem Campusgelände, statt. Es haben sich in Summe 47 ausstellende

Organisationen (u.a. Deloitte GmbH, E.ON SE, AOK, Deutsches Zentrum für Luft-

und Raumfahrt) für das Event angekündigt. Neben spannenden Fachvorträgen in der

Speakers Corner bietet das auf Studierende ausgerichtete Rahmenprogramm

attraktive Gewinne am stellenwerk Glücksrad (z.B. Air Pods), sowie das bereits

in Hamburg neu vorgestellte, sehr erfolgreich angenommene "Future-Field".



Im Future-Field erhalten Interessierte kostenlose Bewerbungsfotos, für die sie

sich vorher in der "Wandel-Bar" inkl. Gratis-Kaffee stylen können. Zusätzlich

besteht die Möglichkeit, Speed-Coachings wahrzunehmen. Diese Coachings werden

von zertifizierten Trainer:innen des Career Center der Ruhr-Universität Bochum

on demand ganztägig á 15-20 Minuten je Coaching für die Teilnehmenden kostenlos

bereitgestellt. In unserer Speakers Corner gibt es dieses Jahr insgesamt sieben

Vorträge, die bei der Karriereentwicklung unterstützen sowie wertvolle Impulse

zu verschiedenen Themen rund um die Arbeitswelt liefern. Zusätzlich wird das

stellenwerk Glücksrad erneut von zentraler Bedeutung für die Studierenden sein,

denn hier wird es neben diversen Gutscheinen u.a. Apple Airpods, ein Kindle oder

eine Powerbank zu gewinnen geben.