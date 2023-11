Systemweite Umweltzertifizierung von GO! (FOTO)

Bonn (ots) - Das Umweltmanagement des Netzwerkverbunds von GO! Express &

Logistics erfüllt die Anforderungen der Norm DIN EN ISO 14001:2015.



Es ist gelungen: GO! Express & Logistics ist systemweit nach DIN EN ISO

14001:2015 zertifiziert, nachdem zunächst nur die Systemzentrale und das

Sortierzentrum und danach die Regio-HUBs die Zertifizierung erhalten hatten.

Damit hat der Express- und Kurierdienstleister einen wichtigen Meilenstein im

Rahmen der langfristigen Nachhaltigkeitsstrategie umgesetzt.



Einheitliche Norm für heterogenes System





Überprüft wurden sämtliche Prozesse und Tätigkeiten hinsichtlich ihrerUmweltauswirkungen und wie diesen im Rahmen des Umweltschutzes begegnet werdenkann. "Wir stellten uns einigen Herausforderungen, denn aufgrund der heterogenenUnternehmensstruktur mussten Prozesse so umgesetzt werden, dass dieunternehmensweiten Rahmenbedingungen auch regional realisierbar sind", erläutertKevin Trützler, Leiter QEHS (Quality, Environment, Health & Safety) in derSystemzentrale in Bonn. Letztlich ist dies in Form eines zielorientierten undflexiblen Umweltprogramms gelungen, das sowohl globale als auch regionaleUmweltaspekte betrachtet und passgenaue Maßnahmen zur Verbesserung derUmweltleistung einfordert.Notwendige Anforderungen, beispielsweise die Erhebung von Umweltkennzahlen fürEnergieverbräuche, konnten unter Mithilfe der Verbundpartner zusammengetragenwerden. GO! Mitarbeiter wurden in Schulungen in Theorie und Praxis für dasManagementsystem fit gemacht sowie in die geltenden rechtlichen Vorschriften undeine notwendige Software eingeführt.Geduld ist vor allem noch bei der Umsetzung von technischen Maßnahmen, wie z. B.der Installation von Wallboxen, Photovoltaik-Anlagen, ausreichenderEnergieinfrastruktur oder geeigneten E-Fahrzeugen, gefragt, wo Liefer- undBereitstellungsschwierigkeiten von Energieversorgern und Automobilherstellern zuüberwinden sind. Untätig ist GO! trotz alledem nicht, denn Umweltschutzfunktioniert am besten, wenn sich alle im Unternehmen daran beteiligen:Angefangen bei einer Steigerung der Energieeffizienz bis hin zum Einsatzkünstlicher Intelligenz bei der Tourenplanung - die Kombination der Maßnahmenmacht dann den entscheidenden Unterschied. "Alle Herausforderungen wurden sehrprofessionell angegangen. Nicht nur mit dem Ergebnis, dass wir nun erfolgreichzertifiziert sind, sondern auch, dass unser Bewusstsein für nachhaltiges Handelnweiter gestärkt wurde", lobt Trützler. Denn nachhaltig handeln bedeute nichtnur, den Umweltschutz zu fördern, sondern auch, wirtschaftlich zu agieren und sodas Unternehmen und die Arbeitsplätze zu sichern.