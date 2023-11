Belastet wurde der Euro vor allem durch Inflationsdaten aus der Eurozone. Die Teuerung verringerte sich im November deutlich auf 2,4 Prozent. Der Rückgang fiel nicht nur kräftiger aus als erwartet. Auch kommt das mittelfristige Inflationsziel der EZB von zwei Prozent wieder in Reichweite. Fachleute rechnen allerdings überwiegend mit einem längeren Weg, bis das Ziel nachhaltig erreicht wird. Bundesbankpräsident Joachim Nagel etwa spricht regelmäßig von einer schwierigen "letzten Meile".

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag unter Druck geraten und zeitweise unter 1,09 US-Dollar gefallen. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung im Tief 1,0893 Dollar. Zuletzt betrug der Kurs rund 1,09 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0931 (Mittwoch: 1,0985) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9148 (0,9103) Euro.

Ungeachtet dessen sind an den Finanzmärkten für das nächste Jahr erste Zinssenkungen der EZB eingepreist. Einige Analysten sehen sogar größeren Spielraum für eine lockerere Geldpolitik: Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, weist darauf hin, dass der Leitzins abzüglich der Inflation selbst bei deutlichen Zinssenkungen im kommenden Jahr vermutlich positiv wäre. Ein positiver Realzins gilt jedoch als Wachstumsbremse, weil er die ohnehin schwächere Konjunktur zusätzlich belasten würde.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86368 (0,86525) britische Pfund, 161,19 (162,12) japanische Yen und 0,9562 (0,9628) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 2036 Dollar gehandelt. Das waren etwa sieben Dollar weniger als am Vortag./bgf/he

