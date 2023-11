(neu: Kursgewinne deutlich gesteigert, mehr Einordnung)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Morphosys haben am Donnerstag im Zuge ihrer Erholung nochmals ordentlich Schwung geholt und ihre tiefe Scharte im Kurschart wieder mehr als wettgemacht. Das letzte Stück der Lücke, die Mitte November nach der Enttäuschung durch Studiendaten zum Hoffnungsträger Pelabresib aufgerissen worden war, wurde wieder eingeholt.

Im Tagesverlauf zogen sie am Donnerstag immer weiter bis auf ein Plus von 21,5 Prozent an. Ihnen gelang damit ein Test der 200-Tage-Linie, die aktuell bei 23,94 Euro verläuft. Zuletzt legten sie um 18,50 Prozent auf 23,70 Euro zu. Damit steuern sie auf den sechsten Gewinntag in Folge zu.