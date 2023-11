NEU DELHI (dpa-AFX) - Indien will nach Angaben seines Außenministers weiterhin auch auf fossile Energieträger wie Kohle setzen. "Kohle ist und bleibt ein wichtiger Teil des indischen Energiemixes, wenn es darum geht, die Entwicklungsprioritäten des Landes zu erfüllen", sagte Vinay Kwatra am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Neu Delhi. Ein Großteil des indischen Energiebedarfs wird durch die klimaschädliche Kohle gedeckt.

Mit Blick auf den Beginn der Weltklimakonferenz in Dubai am Donnerstag sagte Kwatra weiter: "Wir erwarten, dass auf der COP28 ein klarer Fahrplan für die Klimafinanzierung vereinbart wird." Hintergrund ist, dass für den Kampf gegen den Klimawandel und die Bewältigung der Auswirkungen ärmere Staaten von Industrieländern für 2024 bis 2027 mindestens 9,322 Milliarden US-Dollar (8,5 Mrd. Euro) erhalten sollen.

Die Hoffnungen richten sich bei der diesjährigen Klimakonferenz besonders darauf, dass die bevölkerungsreichen Staaten China und Indien, die zu den weltweit größten Emittenten von Treibhausgasen gehören, ehrgeizigere Klimaschutzpläne ankündigen. 2021 hatten sich Indien und China bei der Konferenz in Glasgow gegen die Verwendung des Wortes Ausstieg (phase-out) aus fossilen Brennstoffen gewehrt und auf den letzten Drücker das Wort Abbau (phase-down) im Gipfelbeschluss durchgesetzt. Indiens Premierminister Narendra Modi wird am Freitag auf der Konferenz sprechen./su/DP/ngu