Kaspersky-Umfrage Ein Drittel der Führungskräfte will mit generativer KI Skills Gap stopfen (FOTO)

Ingolstadt (ots) - Wie eine aktuelle Kaspersky-Umfrage zeigt [1], beabsichtigt

über ein Viertel der Führungskräfte auf C-Level (32 Prozent) in Unternehmen in

Deutschland, generative Künstliche Intelligenz (KI) einzusetzen, um

Qualifikationslücken zu schließen. In fast allen befragten Unternehmen (95

Prozent) steht das Thema regelmäßig auf der Agenda. Allerdings fehlt vielen (92

Prozent) noch ein Verständnis der neuen Technologie.



Aktuell stehen Unternehmen weltweit vor der Herausforderung, mit den durch

generative KI ausgelösten Veränderungen Schritt zu halten - auch in Deutschland.

Laut der aktuellen Kaspersky-Umfrage unter Führungskräften in Unternehmen in

Deutschland hält fast die Hälfte (46 Prozent) sie für einen Game Changer wie

einst Google. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die neue Technologie bei

fast allen (95 Prozent) in Vorstandsmeetings regelmäßig besprochen wird. So

erwägen 32 Prozent der Befragten, das Automatisierungs- und

Produktivitätssteigerungspotenzial generativer KI zur Behebung von

Qualifizierungslücken einzusetzen.